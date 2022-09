Bolsonaristas recebem e realizam escolta para candidato a vice de Bolsonaro no aeroporto

Uma multidão de pessoas se mobilizaram na tarde desta terça-feira (20), para receber o candidato a vice-presidente de Jair Messias Bolsonaro (PL), General Braga Netto, no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Para recepcionar o militar, o candidato ao governo Renan Contar (PRTB) e o Deputado Estadual candidato a reeleição, João Henrique Catan (PL), foram até o aeroporto prestigiar o desembarque do candidato a vice do Presidente da República.

Capitão Contar disse que organizou um grupo de motociclistas com o objetivo de realizar uma escolta para o General até Grand Park Hotel. A ideia é fazer apenas uma escolta para que o General se sinta acolhido em Mato Grosso do Sul. “Vamos ter menos motos desta vez porque é dia útil. Provavelmente, vamos pegar o ‘horário do rush’ e achamos mais seguro fazer um movimento mais contido.”

“É uma visita importante para que os sul-mato-grossenses conheçam quem é o candidato a vice-presidente da do Brasil, que teve uma atuação importante em sua carreira militar e atuou de forma importante também durante o governo Bolsonaro. É um prazer receber o General aqui”, comemora Contar.

Para João Henrique Catan, a visita de Braga Netto mostra a importância de Mato Grosso do Sul nos dias atuais. “É uma satisfação muito grande um candidato a vice-presidência do Brasil expor os planos para o nosso Estado. Isso é inédito. Nunca aconteceu de alguém dar tanta importância, satisfação e contemplação para o nosso Estado.”

“É um sinal de que estamos saindo daquela velha e demagoga política da densidade eleitoral, da quantidade de pessoas, e passamos a ser reconhecido pela qualidade, pela nossa produção, pela força que o nosso Estado tem diante outros estados da federação”, defende.

Criticando a gestão do PT no passado, João lembra que Dilma, na época que era presidente, foi tirada do poder sem pisar nenhuma vez em MS. ” Diferente do Presidente Bolsonaro, que durante 4 anos, nunca esqueceu de MS e foi o Presidente que mais visitou e reconheceu a importância do nosso agronegócio, considerando MS como celeiro do Brasil e do mundo.”

“Vejo Bolsonaro sendo carregado nos braços dos cidadãos de MS. É obvio que, de certa forma, é um afago, mas eu vejo com outros olhos. Avalio como prestação de contas, uma contemplação, um diálogo com MS. Enxergando a importância que temos frente ao país e ao mundo”, conclui.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf