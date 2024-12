Acidente em São Gabriel do Oeste deixa duas mulheres feridas

Na tarde de ontem (26), uma colisão entre um Fiat Mobi e uma Chevrolet Montana deixou duas mulheres com ferimentos leves, no cruzamento das ruas João Evangelista Rosa com a Espírito Santo, em São Gabriel do Oeste.

Conforme informações, uma mulher, de 45 anos, seguia pela rua Espírito Santo e teria atravessado a via preferencial, batendo em uma Montana dirigida por uma gestante, de 25 anos.

Ambos os veículos tiveram danos e as duas mulheres foram socorridas com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros que estavam próximos ao local.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram