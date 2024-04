Beneficiários do INSS começam a receber 13º salário nesta semana

A partir desta quarta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar a primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O valor será liberado de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, iniciando por aqueles que ganham até um salário mínimo (R$1.412).

Conforme o SBT News, este é o quinto ano consecutivo em que o 13º salário do INSS é pago de forma antecipada. Em 2020 e 2021, os depósitos foram feitos mais cedo por causa da crise provocada pela pandemia de covid-19. Já em 2022 e 2023, a antecipação aconteceu com objetivo de estimular a economia.

Tem direito ao 13º salário pessoas que tenham recebido, em 2024, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social. Os que receberam auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente também serão contemplados. Os valores serão depositados em duas parcelas.

A primeira corresponderá a 50% sobre o valor do benefício, enquanto a segunda parcela será paga com a quantia correspondente entre a diferença dos 50% antecipados e o total do abono anual. Os depósitos serão feitos juntamente com os benefícios da competência de cada mês:

Data para quem recebe até um salário mínimo

Final do benefício 1 – 24/4 e 24/5

Final do benefício 2 – 25/4 e 27/5

Final do benefício 3 – 26/4 e 28/5

Final do benefício 4 – 29/4 e 29/5

Final do benefício 5 – 30/4 e 31/5

Final do benefício 6 – 2/5 e 3/6

Final do benefício 7 – 3/5 e 4/6

Final do benefício 8 – 6/5 e 5/6

Final do benefício 9 – 7/5 e 6/6

Final do benefício 0 – 8/5 e 7/6

Data para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefício 1 e 6 – 2/5 e 3/6

Final do benefício 2 e 7 – 3/5 e 4/6

Final do benefício 3 e 8 – 6/5 e 5/6

Final do benefício 4 e 9 – 7/5 e 6/6

Final do benefício 5 e 0 – 8/5 e 7/6

De acordo com o governo federal, cerca de 33,6 milhões de segurados receberão o 13º salário antecipado. Para saber se você será contemplado, basta acessar o site ou aplicativo do INSS e verificar o extrato de pagamento referente ao mês da liberação do benefício.

Com informações de SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: