Ex-servidor que matou mulher em acidente de trânsito vai a júri popular

Guilherme Pimentel, jornalista e e ex-servidor do Governo do Estado, vai a júri popular por morte no trânsito. Em um acidente que aconteceu no dia 9 de dezembro de 2023.

A decisão foi tomada na última sexta-feira (19), ainda terá uma sentença para reparação de danos causados pela infração, estimada em 55 salários mínimos chegando a R$ 66mil ( baseado no valor de 2023).

Ainda não há data marcada para o julgamento de Guilherme, na época do ocorrido foi liberado após pagar uma fiança de R$66 Mil. Na ocasião o mesmo se recusou a fazer o bafômetro, mas a guarnição do local constatou embriaguez.

Ele usava um carro oficial do Governo do Estado no dia do acidente. Ele teve sua CNH suspensa por seis meses. O jornalista está impedido de praticar uma nova infração penal dolosa e não pode se ausentar por mais de 8 dias de sua casa ou mudar de endereço sem comunicar nos autos

O caso

o acidente no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com a Bahia, no Centro de Campo Grande, ocorrido no sábado (9), que resultou na morte da cozinheira Belquis Maidame, 51, ela estava na garupa e veio a óbito no local. Seu marido, que conduzia a motocicleta Biz, foi socorrido em estado grave e está na Santa Casa.

O veiculo toyota Etios é um dos veículos da frota oficial do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, pois Guilherme era assessor de comunicação comissionado, sendo foi exonerado no primeiro dia útil após o ocorrido. Para a polícia, no momento do acidente, o jornalista assumiu que havia ingerido vinho com o companheiro, na noite anterior, não aceitou realizar o teste do bafômetro, mas apresentou sinais de embriaguez, relatados no boletim de ocorrência pela equipe policial que atendeu a ocorrência.

Guilherme foi preso em flagrante por homicídio doloso e foi solto após o pagamento de fiança, no valor de R$ 66 mil, realizado em espécie.

