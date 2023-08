Bebê de 3 meses morre em acidente de carro envolvendo carreta

Um bebê de três meses morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um carro de passeio no último sábado (19), próximo à cidade de Costa Rica, a 336 quilômetros de Campo Grande. O bebê chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no caminho para a Santa Casa da Capital.

Conforme informações do portal Coxim Agora, no carro estavam a mãe da criança, uma empresária do município de Coxim, o irmão de 14 anos e os pais da empresária. O pai da mulher, homem de 62 anos, era quem conduzia o veículo Fiat Siena, quando uma carreta bi-trem, que seguia no sentido contrário, teria invadido a preferencial e causado o acidente.

O motorista do veículo de passeio ainda tentou frear, porém, não conseguiu evitar a batida. Ele quebrou duas costelas e teve um possível TCE (Traumatismo Craniano Encefálico) e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Fundação Hospitalar de Costa Rica.

O adolescente bateu a cabeça no momento do acidente e chegou a ficar inconsciente, mas se recuperou e passa bem. A empresária também sofreu fraturas nos ascos costais, mas seu estado de saúde é estável. O bebê chegou a ser socorrido, mas não resistiu e veio a óbito na madrugada de ontem (20), enquanto era encaminhado para vaga zero em Campo Grande.

A mãe da vítima postou nas redes sociais sobre o luto pelo filho. “um dia me falaram que a maior dor do mundo é a dor de um parto, mentira, a maior dor do mundo é a de perder um filho, de todas as dores que já senti, a pior foi te perder. Luto pelo meu filho Emanuel, dor inexplicável, cuida dele pra mim meu pai”. O corpo do bebê será encaminhado para Coxim, para o velório e sepultamento.

