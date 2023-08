Jade Barbosa volta aos tablados e ganha individual-geral no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Além do solo, a ginasta rubro-negra “é a melhor no individual geral”, exaltaram os torcedores. Com um total de 105.567 pontos, Jade Barbosa garantiu a primeira colocação no individual geral, reafirmando seu domínio e expertise na ginástica artística. Sua trajetória e dedicação a esse esporte a transformaram em uma referência e verdadeira craque. Ao longo dos dias de competição, Jade demonstrou seu artístico e habilidades acrobáticas incomparáveis, comprovando que a ginasta continua em sua melhor forma aos 32 anos de idade.

O pódio também contou com outras atletas, como Julia Soares, que conquistou a segunda colocação com uma soma de 105.433 pontos, e Lorrane Oliveira, que ficou com a terceira colocação, totalizando 104.934 pontos. Ambas demonstraram um nível impressionante de habilidade e técnica, contribuindo para um campeonato repleto de momentos memoráveis.

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística também revelou as campeãs por aparelhos. Rebeca Andrade, outra ginasta de destaque, conquistou medalhas de ouro nas seguintes categorias: solo, assimétricas e trave. As demais medalhistas de ouro no feminino, com destaque para Rebeca Andrade: Solo: Jade Barbosa (13.733+13.667) Assimétricas: Rebeca Andrade (15.200+14.867) Trave: Rebeca Andrade (14.767+13.867) Salto: Andreza Lima (12.850+12.817).

Confira o solo da ginasta no último dia de competição:

QUE SOLO, JADÃO! 💜🤩

Nossa Jade Barbosa mostrou todo seu lado artístico e sua potência acrobática em sua série de solo para encerrar o primeiro dia de competição feminina do Campeonato Brasileiro! A nota da atleta do Flamengo? 13.833! A MAIOR do dia! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/6JIrScpG06 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) August 18, 2023

Lesão

Com 32 anos de idade, Jade tem a intenção de participar dos Jogos Olímpicos pela última vez. Essa era sua aspiração para os Jogos de Tóquio em 2020; contudo, uma lesão no joelho interrompeu seus planos. No ano de 2022, sua participação ficou restrita ao Troféu Brasil, já que circunstâncias a impediram de competir nas principais disputas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.