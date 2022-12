Batida frontal entre veículos, deixa uma pessoa morta na BR-060

Um homem identificado apenas como Pezão, morreu na noite de ontem (10) após colisão entre dois veículos, na BR-060, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. Segundo testemunhas, um dos carros envolvidos trafegava com os faróis apagados.

De acordo com o Correio News, a colisão frontal envolveu um Space Fox, conduzido por um médico. Ele disse ao site local que estava retornando para Chapadão do Sul com sua família, sendo surpreendido por um Fiat Uno, que trafegava de faróis apagados. Ao ver o carro em sua frente, tentou tirar o veículo da rodovia, mas não conseguiu evitar a colisão de frente.

Com a força do impacto, o corpo do condutor do Fiat ficou com a parte para fora do carro. O médico e a sua família não sofreram ferimentos, apenas a sua esposa que sofreu um corte no lábio. O condutor do Uno/Fiat morreu no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro esteve no local e conduziu o médico e a esposa para um hospital da região, apenas para procedimentos.

A Polícia Militar também esteve no local orientando e realizando a segurança até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dos peritos.

