Moinho Cultural convida população para acompanhar Moinho In Concert: Guadakan

Com o objetivo de levar a todos uma forte reflexão sobre a vida dos animais no Pantanal, o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano tem o prazer de convidar a população sul-mato-grossense para prestigiar o espetáculo Moinho In Concert Guadakan- Um espetáculo de Dança Contemporânea e Orquestra. O evento neste ano, acontece no Centro de Convenções do Pantanal, em Corumbá.

Para que todos possam acompanhar e refletir sobre a importância da vida dos animais, as atrações serão em duas sessões:

Quarta-feira: 14 de dezembro, às 17h20

Quinta-feira: 15 de dezembro, às 17h20

Os passaportes são gratuitos e já estão disponíveis na secretária do Moinho Cultural, que fica na rua Domingos Sahib, 300, no Beira-Rio, em Corumbá

Espetáculo

Na presença da lenda de Guadakan, o Moinho In Concert leva todos a uma reflexão: “nos incêndios de 2020, mais de 17 milhões de animais vertebrados foram mortos pela ação do fogo no Pantanal. Qual imagem podemos ver no reflexo de suas águas?”.

O espetáculo é em formato de aula pública e deve reunir mais de 400 participantes do Moinho Cultural, além da Orquestra de Câmara do Pantanal e a Cia de Dança do Pantanal. Mais de 60 pessoas estão envolvidas diretamente na produção.

A concepção cênica e direção-geral é de Márcia Rolon, arranjos e adaptação musical de Eduardo Martinelli. A regência fica por conta de José Maikon Amorim Alves, a coreografia é de Chico Neller e os figurinos de Luiz Gugliatto.

O Moinho Cultural tem como patrocinador master o Instituto Cultural Vale. Para o evento, conta com apoio cultural da Fecomércio MS, Sesc MS, Documenta Pantanal, Sebrae e Sesi. A instituição tem patrocínio do Itaú, Visa, Brinks, BTG Pactual, Comper, Hinove Agrociência, Instituto Rodobens, Criança Esperança; e conta com parceria da J.Macêdo e Itaú Social, além de apoio cultural do Instituto Far, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura. As prefeituras de Corumbá, Ladário, Puerto Suárez e Puerto Quijaro, além do IHP, IFMS, UFMS e Acaia Pantanal, são parceiros institucionais. O trabalho é realizado pelo Moinho Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.

