Neymar expõe mensagens com companheiros após eliminação na Copa do Mundo

Os jogadores da seleção brasileira ainda vivem o processo de digerir o fim do sonho do hexacampeonato na Copa do Mundo. Após 48 horas da eliminação para a Croácia, nas quartas de finais, Neymar decidiu expor nas redes sociais algumas mensagens trocadas com os companheiros de equipe.

“Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir e tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor!” – escreveu o craque do Paris Saint-Germain e divulgado pelo Globoesporte.com.

“Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles! Esse grupo sempre estará no meu coração”, completou.

Ao zagueiro Marquinhos, companheiro também do PSG, Neymar afirmou. “Um pênalti não vai mudar o que penso de você”, disse o atleta desconsolado.

– Queria muito que tivesse dado tudo certo, f*** pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda – escreveu.

Na conversa com Thiago Silva, Neymar falou que “queria muito dar essa Copa” ao zagueiro,com 38 anos e provavelmente disputou seu último Mundial. Thiago Silva ainda na conversa com Neymar, disse que tem vontade de chorar “toda hora”.

“Irmão, tá mais f*** do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p***”, disse Thiago Silva.

“Pede desculpa, não, tá maluco?

Em conversa com Rodrygo, Neymar até fez uma brincadeira na tentativa de levantar os ânimos do jogador e pediu “desculpas por qualquer coisa” e por ter adiado o sonho da conquista da Copa do Mundo.

– Pede desculpa, não. Tá maluco? Só erra quem bate e você é craque. Mas depois te ensino a bater – brincou Neymar.

