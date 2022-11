Com futuro ainda incerto, Centro de Convenções pode se tornar uma escola

Espaço conta com 73 mil m² e capacidade para 15 mil pessoas no interior da construção

Existem rumores de que o Centro de Convenções Albano Franco seria desativado e passaria a ser uma nova unidade da Escola Sesi em Campo Grande. Questionado sobre os planos futuros para o local, a assessoria de imprensa destacou estar ainda “em fase de estudos”, quanto ao possível projeto e, diante disso, ainda não se tem informações concretas sobre o assunto.

O Centro de Eventos é um espaço administrado pela FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul). Conhecido em Campo Grande por sediar grandes eventos, como as principais feiras de promoção comercial do Estado, foi nas dependências do Albano Franco que aconteceram eventos importantes como a Feipan (Feira Internacional do Pantanal), Ferinter e Ecotur-MS.

O local também teve um importante papel no período de pandemia da COVID-19, quando foi um dos principais pontos de drive-thru de vacinação da Capital. Desde o início da campanha de imunização em Mato Grosso do Sul, a FIEMS se mostrou parceira nas ações de imunização, cedendo a estrutura do Centro de Convenções para a montagem do drive-thru, que imunizou mais de 200 mil pessoas contra a doença, desde o início do seu funcionamento, em abril de 2021.

Cotando para se tornar o novo colégio, o pavilhão de exposições possui 73 mil m² de terreno com 7.190 m² de área construída – onde eram feitas exposições até então – pé-direito de 7,5 m, capacidade para 15 mil pessoas, e estacionamento com 1.150 vagas.

Um dos grandes diferencias do local a fim de ser disputado, se faz referência a sua localização na Cidade, onde fica localizado na Avenida Mato Grosso, uma das principais vias de acesso ao Centro da Cidade, aeroporto, rodoviária, e prefeitura municipal.

Embora ainda não tenham um futuro decido, há projetos que estão em análise, para uma nova utilidade do grande espaço do Albano Franco.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal o Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.