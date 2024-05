Avanço de nova frente fria continua derrubando temperaturas no Estado

A previsão do tempo entre sexta-feira (17) e domingo (19), indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Porém, nas regiões sudoeste, sul, leste e sudeste podem ocorrer pancadas de chuvas e tempestades isoladas entre sexta-feira e sábado (18).

No domingo, com o avanço da massa de ar frio e seco, o tempo deve ficar firme com sol e variação de nebulosidade. Porém, as temperaturas caem com mínimas de 12-22ºC no Estado. Ao longo do final de semana pode ocorrer a formação de nevoeiros e neblinas.

Sábado

No sábado, devido ao avanço de uma frente fria, estão previstas mínimas entre 13-16°C e máximas entre 19-21°C nas regiões sul, sudeste e sudoeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 16-19°C e máximas entre 22-28°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 17-21°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Domingo

No domingo, a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica, ou seja, o avanço da massa de ar frio e seco. Estão previstas mínimas entre 12-16°C e máximas entre 15-20°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 15-17°C e máximas entre 19-22°C. Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 28-31°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 16-18°C e máximas de até 24°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

