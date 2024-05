TCE-MS fiscaliza a qualidade de obras de pavimentação em Campo Grande

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Divisão de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Meio Ambiente –DFEAMA, realizou na manhã desta quinta-feira (16), em Campo Grande, a fiscalização da pavimentação asfáltica das vias urbanas no bairro Nova Lima.

A equipe Técnica da DFEAMA, composta pelos auditores de controle externo, com apoio do laboratório móvel de obras rodoviárias do TCE-MS, percorreu 1480 metros (ida e volta) da via asfáltica localizada na Avenida Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, seguindo a norma 008/2003, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“Avaliamos se as obras de implantação de pavimento recém-entregues, ou em fase de finalização, já possuem patologias como fissuras, trincas, dentre outros defeitos. É primordial que o pavimento entregue cumpra a finalidade prevista no contrato, garantindo ao usuário mais segurança e conforto”, ressaltou a coordenadora da fiscalização por auditoria, Michelle Gomes Macedo.

Na fiscalização foi utilizada a metodologia de Levantamento Visual Contínuo – LVC, que relaciona o quantitativo e o qualitativo dos eventuais defeitos apresentados na superfície da pista de rolamento do pavimento

Por ser uma fiscalização seguindo a metodologia de LVC, todo trabalho da equipe é realizado dentro de um veículo, onde os auditores observam se há patologias externas e, caso seja detectado algum defeito na via, a equipe colhe as informações para as devidas providências.

Em Campo Grande a fiscalização da pavimentação asfáltica teve início no bairro Nova Lima e irá se estender para outras regiões da capital. “A princípio serão analisados seis contratos de obras de pavimentação asfáltica, a previsão é até o final de 2024 fiscalizarmos todas essas regiões. Nosso foco é garantir a entrega de um serviço de qualidade para a sociedade, prevenindo o desperdício do dinheiro público”, destacou Michelle.

Ainda de acordo com a auditora, as fiscalizações serão divididas em quatro etapas seguindo as especificidades de cada contrato das regiões.

Na segunda etapa será verificada a qualidade da massa asfáltica utilizada na execução de remendo tapa buraco das obras que estão em andamento. Na terceira etapa será a execução da implantação de pavimentação em andamento com a retirada de amostra cilíndricas para verificação de espessura e da densidade máxima medida e, por fim, na quarta etapa a verificação será na execução de recapeamento.

Com informações TCE-MS