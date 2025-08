Audiência pública discute a saúde mental dos profissionais da Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta segunda-feira (4), uma Audiência Pública, às 9 horas, para discutir sobre a saúde mental dos profissionais que atuam no setor. Recentemente, episódios de agressões verbais e até mesmo físicas, se tornaram frequentes, além do estresse provocado pela rotina diária de quem atua na linha de frente.

O debate, proposto pelo vereador Professor Juari, presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto, contará com a participação da categoria, representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública.

O objetivo do encontro é o de discutir as perspectivas e desafios enfrentados pelos agentes da saúde em relação à saúde mental. Os participantes apresentarão suas principais reivindicações e demandas, que serão utilizadas para encaminhar proposições para melhorias nas políticas de saúde mental.

A Audiência Pública pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou através da transmissão ao vivo da TV Câmara, no canal 7.3, e no YouTube da Casa de Leis.

Por Michelly Perez

