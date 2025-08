Assessor parlamentar morre atropelado ao atravessar faixa de pedestres em avenida de Campo Grande

Luiz Torchetti Neto, de 35 anos, morreu após ser atropelado enquanto atravessava uma faixa de pedestres na Avenida Ernesto Geisel, no Centro de Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (3). O acidente aconteceu por volta das 0h30, no cruzamento com a Rua Bom Sucesso. Luiz era assessor parlamentar do deputado estadual Roberto Hashioka.

Conforme o boletim de ocorrência, Luiz estava com dois amigos no momento do atropelamento. Um deles também foi atingido e socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à Santa Casa. O terceiro integrante do grupo não sofreu ferimentos.

O veículo envolvido no acidente era um Chevrolet Prisma conduzido por um jovem de 18 anos, que permaneceu no local e prestou auxílio às autoridades. Segundo o relato do motorista, os pedestres teriam atravessado correndo a via enquanto o semáforo estava verde para os veículos , versão confirmada por uma testemunha presente no local. O teste do bafômetro feito no condutor apontou resultado zero para ingestão de álcool.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo da vítima foi recolhido por uma funerária de plantão. A ocorrência foi registrada na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O deputado estadual Roberto Hashioka (União) lamentou a morte de Luiz e destacou o profissionalismo, companheirismo e generosidade de Luiz, afirmando que ele fará muita falta. Outros parlamentares também manifestaram pesar pela perda.

Uma nota de falecimento publicada nas redes sociais de Luiz Torchetti Neto comunicou, com tristeza, sua morte e destacou o quanto ele era uma pessoa feliz, amada e que deixará saudades. A nota expressa gratidão pelas lembranças deixadas por Luiz e informa que detalhes sobre o velório serão divulgados em breve, agradecendo também o carinho e as orações de todos.

“É com imensa tristeza e profundo pesar que comunicamos o falecimento de Luiz Torchetti Neto, que partiu deixando um vazio imensurável em nossos corações. Neste momento de dor, nos unimos em lembrança e gratidão por tudo o que o Luiz representou em vida — uma pessoa feliz, amada e que sempre deixará saudades. Informaremos em breve os detalhes sobre o velório e despedida.

Agradecemos desde já o carinho, as orações e o respeito de todos.”

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente e possíveis responsabilidades.

