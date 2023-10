Atletas classificados para Pan-Americano necessitam de recursos para a viagem

Três jovens atletas de 13 a 14 anos treinados na academia Futuro localizada na Vila Nhá Nhá na Capital estão classificados para Pan-Americano que acontece de 12 a 16 de julho em Lima no Peru, agora o desafio é conseguir pagar os custos da viagem.

Os atletas são os únicos representantes das categorias que representam e agora estão na busca de apoio e patrocínios para que possam viajar. As famílias não possuem condições para arcar com o custo da viagem completa que é de R$6 mil reais cada atleta.

A “Academia Futuro”, existe há mais de 40 anos no bairro e revelou inúmeros atletas como a jovem Alexia Nascimento, 20 anos, 13 vezes campeã Brasileira e tetra campeã Pana-Americana. O técnico Alessandro Nascimento conta com o apoio da Fundesporte, os atletas recebem bolsa- atleta, mas não há uma apoio para o Pana-Americano, e para isto os pais se uniram para arrecadar recursos.

Alessandro acredita no potencial desses jovens. “Quando vi a Ágata lutar pela primeira vez percebi que tinha em minhas mãos um diamante bruto que tem sido lapidado. Todos nossos três atletas tem potencial para trazer o outro para o país no próximo mês”, contou o técnico que tem treinado os atletas classificados para o PAN.

Kauã Yuji Tomas Yonaha, foi campeão em Brasília e no Rio de Janeiro luta que deu a oportunidade de ir ao Pan. Com muito amor ao esporte ele conta com orgulho a oportunidade que está tendo de levar o nome do Estado para fora do país. “O esporte só trouxe benefícios pra mim. É algo que eu nasci para fazer e quando eu ganhei eu fiquei muito feliz e agora é me esforçar para ganhar no Pan. O esporte me ajudou no psicológico diminuindo o nervoso e agressividade e trouxe diversos outros benefícios. Qoando ganho fico muito feliz em poder devolver um pouquinho de tudo oque o meu pai faz por mim para que eu possa lutar”, contou o jovem campeão, 13 anos que acredita em chegar até Lima.

Morador da Nhá Nhá, bairro conhecido pela criminalidade e até comparada como “cracolandia” da Capital, Juan foi fruto do projeto da academia Futuro que tem tirado inúmeras vidas dá mira das drogas e más companhias. Juan Junior dos Santos Goncalves, 13 anos irá lutar pela categoria menos 34, e já é considerado até pelos colegas atleta revelação com grandes chances de trazer o outro do Peru, em sua categoria. Sonhando com a vitória o jovem atleta conta que já teve oportunidade de viajar através do esporte e reconhece que se o Esporte o tirou da possibilidade de se perder nos caminhos da rua. “Sou vice da seletiva nacional e agradeço ao nosso mestre a dar esta oportunidade para nós. Eu gosto de treinar e viajar nestes últimos anos. Tive muita emoção ao conhecer o Rio de Janeiro. O Judô é minha vida”, contou o garoto que tem treinado para trazer a vitória.

Os pais dos atletas classificados se juntaram afim de conseguir o valor que falta para que o técnico e os atletas possam viajar ao Peru. Flávio é o pai do Kauã Yaonaha e ficou responsável pelo recebimento das doações, interessados podem fazer um pix para contribuir com a viagem dos jovens Atletas. Flávio Yonaja pix 67 9 9125-1288.