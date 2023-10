DOF prende carro abandonado com 946 tabletes de maconha

Caminhonete é abandonada em estrada vicinal após perseguição

Uma Toyota/Hilux com placas adulteradas e furtada em 2019 em Dourados foi recuperada pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na noite da última sexta-feira (23), transportando 890 quilos de maconha, na MS-164, em Ponta Porã. Na ação ninguém foi preso.

Os policiais faziam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando o condutor ao perceber a presença policial retornou na pista. O motorista entrou em uma estrada vicinal e abandonou a caminhonete. Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito localizado.

No interior do utilitário foram encontrados 946 tabletes de maconha, avaliados em aproximadamente R$ 1,8 milhão. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.