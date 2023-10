Domingo prevê estabilidade e tempo seco

O clima promete ser seco em grande parte do Estado neste domingo (25), a dica é beber muita água e se hidratar porque esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20 e 40%.

Na região pantaneira, mínima de 21°C em Corumbá e de 18°C em Aquidauana, a máxima pode chegar aos 32°C nestes municípios. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 21°C e atinge os 33°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 17°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 14°C pela manhã e 29°C durante a tarde.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C; em Dourados, a temperatura varia entre 16°C e 30°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 16°C na manhã e 29°C durante a tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 17°C e atinge os 28ºC; no Cone-sul, Iguatemi terá 17ºC de mínima e 29°C de máxima.

