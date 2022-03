Atendimento virtual do TRE-MS emite e regulariza títulos de eleitores

A população interessada em emitir ou regularizar o próprio título de eleitor pode estar acessando o atendimento virtual no site do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, onde é possível alistar o pedido de emissão, transferência e até revisão do documento.

O atendimento virtual também tem a função de quitação de multas e também de acompanhar o requerimento individual. A ferramenta facilita o acesso da população ao direito de votar e da democracia.

Vale ressaltar que o prazo para fazer um título novo ou regularizar a situação de um antigo vai até o dia 4 de maio. Além disso, jovens com 15 anos agora e que farão 16 antes do dia 2 de outubro (dia da eleição) estão aptos para requisitar o direito votar.

Semana do Jovem Eleitor

Entre os dias 14 e 18 deste mês, o tribunal promoveu a Semana do Jovem Eleitor, direcionada a convencer os brasileiros de 15 a 18 anos a solicitarem o documento. A ação conseguiu números expressivos: 96.425 novos títulos foram emitidos, com destaque para o dia 17, quando 22.407 jovens se habilitaram para participar das eleições de 2022.

Com informações Vivian Bacarji