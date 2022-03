Milho sofre queda e atinge R$ 100 a saca

O indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência região de Campinas – SP) da Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) voltou a operar abaixo dos R$ 100 a saca de 60 kg do milho. O índice já atingiu R$ 103,90 a saca no dia 14 de março, a máxima nominal da série histórica.

Entre 18 e 25 de março, o indicador ESALQ/BM&FBovespa recuou 5,47%, fechando a R$ 96,98 a saca, na última sexta-feira (25). Segundo informações do Cepea, a pressão vem especialmente do enfraquecimento da demanda.

Além disso, parte dos produtores esteve mais flexível nos valores de negociação, seja porque pretende aproveitar os atuais patamares mais elevados, seja por necessidades de fazer caixa para quitar dívidas de custeio deste mês.

Outros produtores, ainda, precisam comercializar lotes da safra verão, que começa a ganhar ritmo no Sudeste brasileiro. Com informações do Cepea.