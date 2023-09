Motociclista morre após colidir em carreta na BR-262

O motociclista Fábio Lima Gomes, de 30 anos, morreu na noite de ontem (1), após colidir com uma carreta, na BR-262, entre os municípios de Anastácio e Miranda.

Conforme informações do site A Princesinha News, a vítima estava retornando de Miranda, onde trabalha como pedreiro a Anastácio, conduzindo uma Honda Twister, quando colidiu contra uma carreta. O pai da vítima, que seguia logo atrás, em outra motocicleta, estava bastante abalado ao presenciar o acidente.

Equipes da perícia técnica estiveram no local para apurar as causas do acidente.

