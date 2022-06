As Mais Lidas: Confira as matérias mais lidas durante a semana no portal O Estado Online

1ª Mais Lida – Criança autista conta para mãe que foi agredida e abusada sexualmente em escola municipal

Com 2.301 visualizações, nesta semana, a matéria que aborda o caso de uma mãe de uma criança autista, de 9 anos, aluna há um ano da Escola Municipal Irmã Irma Zorzi, que registrou boletim de ocorrência denunciando o local pela suspeita de sua filha de ter sido abusada sexualmente e agredida por homens nas dependências da escola que fica na rua Guaianás, no bairro Vila Sílvia Regina, noroeste de Campo Grande. Confira a matéria na íntegra clicando AQUI.

2ª Mais Lida – Campo Grande ganha corredor gastronômico na Mata do Jacinto

Em segundo lugar com 1.805 visualizações fica com a matéria sobre o corredor gastronômico do bairro Mata do Jacinto. Após reinvindicação dos moradores do Mata do Jacinto, o bairro irá ganhar um Corredor Gastronômico, Turístico e Cultural, que funcionará na Rua Olímpio Klafke.

O corredor é o 7º de Campo Grande, e pretende preservar o trânsito livre, a harmonia estética do local, e a sinalização indicativa dos estabelecimentos. Confira a matéria na íntegra clicando AQUI.

3ª Mais Lida – Após um mês desaparecido, jovem é encontrado

Com 1.743 visualizações durante a semana, a matéria sobre o jovem que foi encontrado após um mês é um dos destaques no portal O Estado Online. Matheus Mendes da Cruz, de 19 anos, foi encontrado pela família após ficar um mês desaparecido.

A família manteve as buscas até achá-lo no dia 5. O jovem tem esquizofrenia e reside em Anastácio, mas veio para a Capital para fazer tratamento psiquiátrico. Confira a matéria completa AQUI.