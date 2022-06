Safra 2021 contou com 16% de créditos rurais

O último relatório de crédito rural elaborado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja), trouxe o investimento que contou com contrações do total de R$ 15,8 bilhões nesta safra no volume acumulado de julho de 2021 a maio deste ano.

O levantamento mostra que o montante é 16% superior ao contratado no mesmo período do ano passado. Segundo a equipe técnica o acúmulo deve-se principalmente ao custeio, que representou R$ 10,2 bilhões deste montante, com maior representatividade no setor agropecuário, devido a necessidade de crédito para o ciclo produtivo das safras e reprodutivo dos rebanhos. Para esse mesmo período houve aumento de 14%. Enquanto, o investimento apresentou aumento de cerca de 6% ficando em R$ 3,8 bilhões.

Porém, a finalidade cujo aumento foi superior a 50% em relação ao mesmo período do ciclo passado, foi a comercialização. O volume de crédito destinado a esse fim foi 71% maior totalizando R$ 1,7 bilhão.

A safrinha de milho em Mato Grosso do Sul continua em boas condições com mais de 85% das lavouras em bom desenvolvimento. Com isso a estimativa é que a produção supere os 9,3 milhões de toneladas de grãos com rendimento médio de 78 sacas por hectare.

Caso sejam concretizadas as estimativas isso representará um aumento de 43% no volume colhido em relação a safra 2021. Os dados são do último boletim do SIGA/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) que é coordenado pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) em conjunto com a Aprosoja/MS (Associação de Produtores de Soja de MS) e Famasul (Federação de Agricultura).