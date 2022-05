Jovem que sofre de esquizofrenia está desaparecido há quase duas semanas

Matheus Mendes da Cruz, 19, está desaparecido desde o dia 5 de maio e a família do rapaz está desesperada em busca de notícias do jovem, que sofre de esquizofrenia e morava com a avó a cerca de dois meses em uma residência do bairro Sayonara, região oeste de Campo Grande.

A mãe do jovem, Tatiane Mendes, 39, comentou que seu filho chegou a ficar internado no Hospital Nosso Lar, porém fugiu, antes de desaparecer. A família recebeu algumas informações, que foram checadas por eles, mas o rapaz ainda não foi localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, Matheus estava na casa da avó e havia dito que daria uma volta e já retornava. A partir de então, os familiares não receberam mais notícias do paradeiro do rapaz. De acordo com seu laudo médico, ele toma remédios controlados para o tratamento de esquizofrenia.

Nas redes sociais, a mãe que mora em Anastácio, suplica pelo encontro do seu filho. “Meu filho, que Deus te abençoe onde você estiver que cubra com suas asas do frio. Jesus, traga o “teteu” de volta para mim. Eu suplico.”

Quem tiver alguma informação do jovem, pode entrar em contato com a polícia pelo 190, ou com a mãe, pelo (67) 99636-5540. A Polícia civil também investiga o caso.