Arara encontrada ferida é encaminhada para atendimento

Uma arara foi encontrada ferida em um pé de goiabeira, na residência de uma mulher de 58 anos, moradora do bairro São Francisco, em Campo Grande. A Polícia Militar Ambiental efetuou o resgate e encaminhou o animal para atendimento.

Após chegar no local, a equipe notou que a arara tinha ferimentos na asa e não conseguia voar, o que poderia representar uma grave ameaça a vida da ave, já que dessa forma ela se torna um alvo fácil para predadores, como cães e gatos.

A ave foi resgatada com muito cuidado e colocada em uma caixa de contenção.

Ela foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital, para atendimento médico veterinário e posterior reintrodução no seu ambiente.

