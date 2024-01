Aposta de Aquidauana ganha quase R$ 1 milhão na Lotofácil

Com um prêmio estimado de R$ 121 milhões, o concurso 111 da Mais Milionária revelou as seguintes dezenas sorteadas: 03, 15, 23, 24, 26 e 50, sendo que 1 e 3 formaram os trevos desta noite. Na sequência, a Dupla Sena trouxe a oferta de R$ 1.140.643,97 no concurso 2.615, com os números sorteados: 02, 31, 32, 35, 38, 47 e 08, 17, 18, 32, 42 e 47.

A Quina, acumulada em R$ 13.389.239,06, apresentou as dezenas sorteadas no concurso 6.337: 25, 30, 35, 41 e 53. Enquanto isso, a Lotomania, com um prêmio de R$ 10.200.990,79, premiou aqueles que marcaram as dezenas 6, 9, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 45, 49, 62, 65, 66, 67, 86, 89, 91 e 92, no concurso 2.570.

Por fim, a Super Sete, com prêmio estimado em R$ 2,1 milhões no concurso 493, teve as seguintes colunas sorteadas: 0, 0, 7, 5, 6, 0 e 2.