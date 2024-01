Novos conselheiros tutelares começam atuar a partir de hoje em Campo Grande

Mesmo sem ter onde colocá- -los, os 40 conselheiros tutelares eleitos no ano passado foram empossados nesta quarta-feira (10) em Campo Grande. Do total, 25 vagas são destinadas aos conselhos já existentes e outras 15 aos três prédios novos prometidos pelo município.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, dois novos prédios estão sendo construídos, já o último será alugado, em esquema de rodízio, enquanto os locais não ficam prontos. Os 15 conselheiros sem sede serão realocados nos cinco prédios já existentes e em escolas da Capital. “ Um cronograma será montado entre os profissionais para que eles consigam começar atender a partir desta quinta-feira (11). Estamos buscando concesso”, explica.

Houve um concesso entre conselheiros tutelares e prefeitura sobre o prazo de três meses para construir as futuras instalações. As escolas terão uma sala reservada para atendimento do Conselho Tutelar, essa divisão será feita pelo próprio órgão que faz as lotações e designações dos conselheiros. Adriane Lopes explica ainda que desse modo não terá problemas jurídicos, problema teria se a prefeitura concedesse posse aos profissionais sem ter onde colocar os profissionais em exercício.

O presidente da ACTMT (Associação dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul), Adriano Vargas, explica que a solução é o começo para solucionar os problemas. Cada conselheiro vai atender sua região.

“O importante é cada conselheiro estar lotado na sua região, não deixando de atender a comunidade. Não vamos ter dez conselheiros lotado em apenas um, será dividido. Estamos contando com a prefeitura em relação ao prazo até por que tem envolve questões judiciais. Mesmo com apenas 25 profissionais durante os quatro anos 60 mil atendimentos foram realizado”, finalizou.

No segundo mandato, a conselheira Joana Queiroz comenta sobre os desafios do trabalho envolvendo criança e adolescentes em uma cidade com quase um milhão de habitantes. “Depois de muita luta chegou momento e esperando que em 90 dias a prefeita cumpra a decisão dos três novos prédios para abrigar os conselheiros”.

A conselheira afirma ainda ontem uma nova reunião seria feita entre a prefeita e os conselheiros para definir as escolas onde ficarão os empossados.

Por Thais Schneider .

