Motociclista bate em rotatória e morre ao ser arremessado no meio-fio

Na noite de ontem (16), o motociclista Pedro Charles de Freitas Gonçalves, 27 anos, morreu por volta das 21h30, após perder o controle da direção da motocicleta que pilotava e bater em uma rotatória, na rodovia MS-156, em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, a vítima conduzia uma Honda CB300, de cor dourada, pela MS-156, rodovia que dá acesso ao Jardim Guaicurus e o trevo do DOF (Departamento de Operações de Fronteira). O motociclista estava embriagado e perdeu o controle da motocicleta, bateu na rotatória e foi arremessado por vários metros, até o meio-fio, onde sofreu graves ferimentos no momento do impacto e veio a óbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local do acidente Pedro Charles já estava morto. Além dos Bombeiros, também estiveram presentes a PM (Polícia Militar), PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e perícia técnica.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Imol (Instituto Médico Odontológico Legal), onde será submetido a exame de necropsia, para em seguida ser liberado para sepultamento.

Com informações do jornal Dourados News

