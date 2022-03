Após reunião com a prefeitura, professores analisam nova proposta de reajuste salarial

Com objetivo de encerrar a greve dos professores em Dourados, representantes do Simted (Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Dourados) e o prefeito do município, Alan Guedes (PP), se reuniram ontem (17), para negociar o reajuste salarial dos profissionais da educação em 2022.

“Apresentamos a proposta de encaminhar um projeto de Lei à Câmara Municipal para ‘recuperar’ os 15% pleiteados pelos sindicatos a partir do segundo semestre, além da criação do Fórum Permanente de Valorização da Educação com um cronograma de reuniões agendadas neste primeiro semestre”, disse o prefeito.

Na ocasião, Alan Guedes se comprometeu a reajustar o salário dos professores conforme o piso nacional no valor de R$ 3.846,14 para 40 horas trabalhadas semanais. Alan Guedes também manteve a proposta apresentada ao Sindicato de 8% a partir de abril de 2022, 7,5% a partir de agosto e 2,39% a partir de dezembro.

Após a reunião, um ofício foi encaminhado ao Simted reiterando o compromisso da criação do Fórum Permanente de Valorização da Educação e as datas das reuniões agendadas para os meses de março, abril, maio e junho, que visam debater a possibilidade do alcance do piso salarial de 20 horas. O ofício também prevê o envio de um Projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal dos vereadores.

Enquanto as negociações avançam, os professores seguem protestando em defesa do cumprimento do piso nacional da educação e da valorização do administrativo educacional, na manhã de hoje (18), o 5º dia de manifestações ocorre no centro de Dourados.

Com informações da PMD.