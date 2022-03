Prefeitura se manifesta após mães de crianças autistas protestarem em Três Lagoas

Um grupo de mães de crianças portadores de TEA (Transtorno Espectro Autista), fizeram uma manifestação na manhã hoje (18), na frente da prefeitura municipal de Três Lagoas. Em resposta, a prefeitura comunicou que não houve solicitação de reunião com o prefeito Angelo Guerreiro (PSDB), para debater as demandas reivindicadas.

Conforme a nota divulgada pela prefeitura de Três Lagoas, as mães já haviam sido ouvidas pela Semec (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), e o protestos teria sido motivado pois as mães exigem que elas mesmas sejam contratadas para cuidarem dos seus filhos portadores de TEA, dentro das salas de aula, o que contraria as leis vigentes.

A prefeitura argumenta que auxiliares de inclusão foram contratados para atender alunos com TEA e que todos passaram por uma formação e preparação coordenada por uma técnica especializada com doutorado na área de Educação Especial.

“Um dos pilares do acompanhamento às crianças TEA é a inclusão do mesmo na sociedade. A inclusão da mãe em um ambiente escolar pode impedir o desenvolvimento educacional dele, como também sua autonomia tão necessária para que seja incluído na sociedade”, destaca a nota.

Ainda conforme a Semec, no início do ano letivo foram contratados 90 profissionais, hoje, são 183. Todos os profissionais receberam formação específica para trabalhar com na educação especial, o que inclui alunos autistas.

Com informações da PMTL.