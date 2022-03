Semana do Artesão inicia hoje com feira, exposição e show musical

A 14ª edição da Semana do Artesão será iniciada hoje (18) e segue com diversas atrações até o dia 26 de março. Promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), o evento será realizado no Shopping Campo Grande, escolas municipais da Capital e na sede do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Neste ano, a programação inclui oficinas de artesanato com inscrições gratuitas para toda a população. O show de hoje será do grupo Chalana de Prata, a partir das 20h, no Shopping Campo Grande.

“Semana do Artesão de 2022 é um evento muito esperado após dois anos de pandemia, sendo que em 2020 tivemos que cancelar o evento e 2021 tivemos a experiência de fazermos de forma virtual. Esse ano temos boas expectativas, vamos voltar de forma presencial com uma extensa programaçã”, explicou a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, Katienka Klain.

Entre os homenageados da edição estão as artesãs Indiana Marques, Araquém Leão (In Memorian) e Edson Alves da Cruz.

Diretor-presidente da FCMS, Gustavo Cegonha, explica que nos últimos dois anos o setor cultural teve que enfrentar diversos desafios por conta da pandemia de COVID-19.

“Quanto ao artesanato, com ações de venda, capacitação e comercialização de peças artesanais, a FCMS se reinventou para enfrentar o isolamento social e continuar ofertando apoio aos artesãos sul-mato-grossenses, em 2021 com a Semana do Artesão totalmente online e agora voltando à forma presencial, garantindo mais participação dos artesãos e comunidade”.

A programação da Semana inclui a 2ª Sessão de Negócios do Artesanato de Mato Grosso do Sul, prevista para o dia 24 de março, das 9 às 12 horas, no Sebrae.

Confira a programação completa no link: https://www.fundacaodecultura.ms.gov.br/.

Com informações da FCMS.