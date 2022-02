Após parar em rodovia, motorista de Mercedes que matou jovem na Salgado Filho é preso em Rochedo

Foi preso na manhã desta segunda-feira (28), o condutor que se envolveu em acidente que, matou o motociclista Matheus Frota da Rocha, 27 anos nesta segunda-feira na Avenida Salgado filho em Campo Grande.

A informação confirmada pela Polícia é de que o suspeito foi capturado depois de parar o carro as margens da rodovia MS-080 a 83 quilômetros da Capital.

Após a colisão o motorista da Mercedes fugiu do local sem prestar socorro e era considerado foragido.

O acidente

Um jovem de 27 anos, identificado como Matheus Frota da Rocha, morreu em um acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (28), por volta das 6h00, no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes, no Bairro Amambaí, em Campo Grande. O motociclista estava com uma jovem de 18 anos na garupa.

Matheus estava atravessando quando o carro ultrapassa o sinal em alta velocidade colidindo contra o motociclista, que foi arremessado para um lado e sua perna para outro.