Após 2 anos e 70% das quedas de visitas, pontos turísticos de MS voltam a funcionar

Os principais locais procurados para contemplação no Estado são os parques estaduais do Prosa e Matas do Segredo, em Campo Grande, Parque Estadual Várzeas do Rio Ivinhema, em Ivinhema, abrangendo partes dos municípios de Taquarussu, Jateí e Naviraí, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, que engloba os municípios de Costa Rica, Alcinópolis e Coxim, e Monumentos Gruta do Lago Azul e Rio Formoso, em Bonito.

Segundo a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), os parques ficaram fechados entre abril de 2020 a dezembro de 2021 devido a pandemia de COVID-19, os parques e unidades de conservação reabriram este ano com expectativa de receber grandes levas de turistas. Seis dos principais destinos ecoturísticos de Mato Grosso do Sul esperam retomar o fluxo de visitantes nos níveis pré-pandemia.

Levantamento do Observatório de Turismo da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), mostra que o Monumento Rio Formoso perdeu apenas 1% dos visitantes em 2020 e teve o fluxo aumentado em 46% no ano seguinte. O número de visitantes nas seis unidades de conservação monitoradas pelo Observatório chegou a 635.481 nos últimos sete anos (2015-2021)

De acordo com a gerente do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, Danielle Moura, todos os atrativos permaneceram fechados entre abril de 2020 e dezembro de 2021, exceto em Bonito, onde a retomada aconteceu mais cedo, a partir de março do ano passado.

