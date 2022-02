1ª Copa Campo Grande de Futebol Society está com inscrições abertas a partir de terça-feira

A 1ª Copa Campo Grande de Futebol Society está com as inscrições abertas a partir de terça-feira (1), em formulários próprios, que serão disponibilizados pelo site.

Segundo a Funesp (Fundação Municipal de Esportes), a Copa tem por finalidade promover a prática do futebol amador, valorizando a realização do esporte nas diversas regiões do município.

O período de inscrições para participar da Copa de Futebol será de 1º a 18 de março. Não será cobrada taxa de inscrição. Para efetivar o cadastro, cada equipe deverá doar 1kg de alimento não perecível, por atleta, no ato da inscrição.

Poderá ser inscrita somente uma equipe na categoria masculino, sendo aceitas inscrições de equipes com, no mínimo, 12 atletas e, no máximo, 20 atletas, acima de 16 anos de idade, até a data final do prazo das inscrições, sendo que o atleta poderá jogar somente em uma equipe durante todas as fases da competição.

Premiação

Como premiação, as equipes receberão troféus ao campeão geral, ao vice-campeão e ao terceiro colocado. A premiação em dinheiro na fase final terá os seguintes valores: campeão – valor de 15 mil reais; vice-campeão – 10 mil reais; terceiro lugar – cinco mil reais. Todos os valores terão descontos de acordo com o art. 32º (Imposto de Renda e Imposto sobre Serviço).

As inscrições devem ser devidamente preenchidas em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Não serão aceitas inscrições manuscritas e não haverá troca de fichas após a entrega para a organização da competição.

