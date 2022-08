Após morte de ciclista, grades de bueiros são trocadas no centro da Capital

Após um idoso de 62 anos morrer ao cair em um bueiro aberto no centro da Capital, equipes da prefeitura de Campo Grande iniciaram na manhã desta segunda-feira (1º), a manutenção do local. De acordo com a prefeitura as grades de proteção são alvos de furtos recorrentes.

Titular da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese ressalta que devido ao aumento de furtos na região equipes da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) estão monitorando diversos ferros-velhos.

“Recebemos informações de que andarilhos estavam roubando tampas de bueiros e vendiam para os ferros-velhos. Esses estabelecimentos foram encontrados e são fiscalizados pela Semadur”, explicou.

Sobre a morte do ciclista, Fiorese lamentou o ocorrido e disse que solicitou com urgência a troca das grades de proteção.

“Estamos em reposição constante dessas trocas de tampas de bueiros, o que acontece é que por conta das obras do Reviva Campo Grande não deu tempo de tampar esses buracos antes e infelizmente ocorreu o acidente. Hoje solicitei com rapidez para que esses buracos possam ser fechados e que não ocorra mais esse tipo de acidente”, destacou.

Problema recorrente

Há cerca de um mês moradores da região central denunciaram que buracos na calçada em frente à Morada dos Baís atrapalhava o fluxo e colocavam em risco a segurança dos pedestres.

Na ocasião, a equipe de reportagem do Estado Online apurou que as tampas haviam sido furtadas em janeiro deste ano, e toda vez que tentavam recolocá-las, eram roubadas novamente.

A situação gera preocupação aos comerciantes e moradores da região que relataram se sentir desamparados pelo poder público.

Acidente

Na madrugada de ontem (31), o homem de 62 anos morreu ao cair e bater a cabeça em um bueiro aberto, localizado no cruzamento da Avenida Afonso Pena com Ernesto Geisel, região central de Campo Grande.

A vítima foi encontrada por volta das 4h, quando uma pessoa que estava a caminho do Aeroporto de Campo Grande notou uma bicicleta no chão e encontrou o corpo ao lado.

Imediatamente a testemunha saiu do veículo e acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, mas ao chegar ao local os policiais constataram que o ciclista já estava em óbito.

Confira mais informações na live:



