Show com Cezar e Paulinho e lançamento da nova Feira Central marcam a edição de 2022

Após três anos sem o tradicional Festival do Sobá (Patrimônio Cultural e Imaterial do Município) devido à pandemia da COVID-19, a Feira Central de Campo Grande volta a movimentar a Capital com atrações nacionais e regionais que vão colocar o público para cantar e dançar durante a 15ª edição do Festival do Sobá. Neste ano, o show de abertura é com a dupla sertaneja Cezar e Paulinho, além de apresentações nipônicas, desfile de cosplay e cantores regionais. A festividade começa no domingo (7), com show de cantores regionais e vai até o domingo (14), com apresentações culturais, gastronomia e muito mais.

O show com Cezar e Paulinho será realizadona quinta-feira (11), a partir das 20h30. No sábado (13), a feirona celebra os 15 anos de Festival do Sobá com a presença de autoridades e personalidades, a tradicional cerimônia do saquê, e o lançamento da nova Feira Central. Já no domingo (14) o evento encerra com chave de ouro com diversas homenagens aos papais pelo Dia dos Pais, também com entrada gratuita. Além das

atrações principais, o festival oferece atividades diárias imperdíveis como tradicional Cozinha Show com chefs ensinando pratos orientais com direito a degustação, exposições de orquídeas e flores, artefatos de decoração e bonsai. O festival traz também atrações para o público nerd e geek, como produtos da Parada Nerd e desfile de Cosplay

A presidente da Afecetur (Associação da Feira Central, Cultural e Turística), Alvira Appel, falou sobre os preparativos para a realização desta edição do Festival do Sobá. “Estamos nos ajustes finais para receber a população de Campo Grande, das cidades de Mato Grosso do Sul e também nossos amigos turistas. Estamos deixando a casa bonita para receber todos, montando estruturas, pintando várias áreas, caprichando na decoração. Teremos muitas apresentações culturais e musicais, com atividades já conhecidas, como nosso show nacional, que esse ano acontece na quinta-feira (11), e também a tradicional Cozinha Show, que recebe durante o evento as pessoas que querem aprender a fazer pratos orientais com chefs renomados”.

A presidente apontou também, que as expectativas são grandes. Os três anos sem festival, por conta da pandemia da COVID-19, só fizeram crescer a motivação em realizar a tradicional festividade. “Depois de três anos sem nosso principal festival, estamos muito felizes e motivados para receber nossos visitantes e nosso

público. Já são 15 edições do Festival do Sobá que, anualmente, reúne cerca de 70 mil pessoas durante

os dias de evento. Neste ano, queremos celebrar esses 15 anos de história e, também, celebrar um

novo tempo”, detalha.

Gastronomia

De acordo com Elvira, o 15º Festival do Sobá inovou o cardápio para os fãs do prato trazido de Okinawa para Campo Grande. “Neste ano teremos versões diferentes de sobá para as famílias experimentarem. Sobá com linguiça, com bacon, sobá com legumes, enfim, preparamos receitas especiais para serem desfrutadas de 11 a 14 de agosto aqui na Feira Central. Nós queremos que o público venha para Feira com a família aproveitar nossos pratos e nossa programação”, convida a presidente.

Tradição de família

Na trajetória do feirante Leonardo Mauro Santos Silva, de 33 anos, a Feira Central é parte da história. Com 20 anos à frente de sua barraca de produtos eletrônicos e de telefonia, a profissão é uma tradição de pai para filho em sua família. Seu pai, Mauro Claudio da Silva atuou na feira por 31 anos. Mauro explicou a ligação forte que tem com a tradicional feirona.

“Para mim a feira central é um dos pontos culturais mais importantes aqui do Mato Grosso do Sul, tanto pelo tempo de existência, são mais de 90anos. Eu acredito que poucos pontos turísticos de Campo Grande tem tanto tempo de atividade. Para mim é um legado. Meu pai Mauro Cláudio da Silva trabalhou na feira, eu trabalho, eu hoje com um filho de 2 anos, creio que, provavelmente ele vá trabalhar na feira também. É uma tradição familiar, que emprega muita gente, e é muito importante na história da Capital.”

Segundo Mauro, a expectativa com o festival é grande quanto ao aumento das vendas. Ele acredita que o movimento que a festa atrai será positivo para o comércio da feira. “O Festival doSobá é muito importante pra gente, pois ele é o evento sazonal mais lucrativo para gente. Nós esperamos o ano todo por essa festividade, e como ficamos 3 anos sem ter a celebração, existe uma expectativa muito grande que essa edição vai ser muito movimentada. O festival dá um up muito bom no comércio da feira, pois as vendas chegam a subir a 40% no período.”, celebrou o feirante.

Nova Feira

A presidente da Afecetur avisa que a festatraz novidades. “No sábado (13), vamos celebrar os 15 anos de Festival do Sobá apresentando para a população nosso sonho de uma nova feira. Temos quase 100 anos de existência e precisamos de um novo momento para a Feira, para os empreendimentos e para as famílias que

daqui dependem. São cerca de 300 negócios que sobrevivem hoje da Feira e uma nova infraestrutura é um sonho que queremos compartilhar com o público no sábado”, finalizou Alvira Appel.

Sobre a Feira Central

Com 95 anos de história, possui cerca de 300 negócios entre restaurantes, lojas de varejo e bancas de doces artesanais, salgados, hortifrúti, entre outros. Ela está instalada no complexo da antiga estação ferroviária, com entrada pela Rua 14 de Julho ou pela Esplanada da Estação Ferroviária, no início da Av. Calógeras, bairro Centro. Os horários normais de funcionamento da Feira Central são de quarta à sexta-feira, das 16h às 23h, e sábados e domingos das 12h às 23h.

Confira a programação completa:

07/08 – Domingo – Início das festividades

19h30 – Encontro musical: Histórias que cantam a Feira Central – Uma

celebração de artistas regionais e famílias na Feira Central.

10/08 – Quarta-feira

20h – Quarta Cultural com show de Marlon Maciel

20h – Espaço Nerd: Arremesso de Shuriken, valendo brindes; Photo

Oportunnity Naruto

11/08 – Quinta-feira – Show nacional

19h30 – No palco central, atrações regionais, danças e desfiles temáticos

Abertura das exposições: Orquídeas e flores, artefatos de decoração,

painel cultural do patrimônio imaterial e prato típico de Campo Grande,

assim como exposições das colônias Paraguaia, Nipo-brasileira e Okinawa.

20h30 – Início da Cozinha Show com chefs renomados no salão de

eventos; Show nacional com Cezar e Paulinho no palco externo

12/08 – Sexta-feira

19h – Cozinha Show no salão de eventos

19h – Apresentações culturais no palco central

20h – Cozinha Show no salão de eventos

20h30 – Apresentação de danças orientais no palco central; Show com

artistas regionais

21h – Cozinha Show no salão de eventos

13/08 – Sábado Celebração pelos 15 anos de Festival do Sobá

12h – Feira aberta para o almoço com apresentações culturais

19h30 – No palco central: cerimônia de celebração do 15° Festival

do Sobá, com a presença de autoridades nacionais e internacionais;

Apresentação da Nova Feira Central para a população de Campo Grande;

Desfile Taiko na avenida central; Cerimônia do Saquê desejando

prosperidade com a quebra do kagamiwari

20h30 – Apresentações culturais no palco central; Cozinha Show no salão

de eventos

21h30 – Show com artistas do Estado no palco central

14/08 Domingo

12h – Feira aberta para o almoço com apresentações culturais

17h – Encontro de bikes na Feira Central

18h – Apresentações culturais no palco central

19h – Apresentações culturais de entidades nipônicas no palco central:

Odori | Sanshin | Wadaiko

19h30 – Final do desfile Cosplay

20h30 – Apresentação cultural no palco central

