Homem é assassinado a facadas em frente de conveniência

José Lima do Nascimento, de 44 anos, morreu na madrugada de hoje (27), após ser esfaqueado no tórax, em frente de uma conveniência, na Avenida Tancredo Neves, em Eldorado, a 442 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime até o momento não foi localizado.

Segundo o registro policial, o autor das facadas seria Vanderlei de Jesus de Souza, conhecido como “Delegado Motinha”. Familiares relataram a polícia, que Vanderlei chegou em casa gritando “dei uma facada no Betão, taí o carro”.

Após isso, o homem teria saído de casa sem dizer para onde iria. Segundo a polícia, no veículo foram encontradas uma bainha de faca de couro, na cor marrom, e uma carteira. Até o momento, o autor do crime não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, há câmeras de segurança na conveniência que pode ajudar na elucidação do crime. O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio qualificado por motivo fútil e homicídio qualificado pela traição de emboscada ou mediante simulação.

