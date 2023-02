Após manhã chuvosa, Inmet mantém alerta de tempestades para MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta sexta-feira (17), dois alertas de chuvas para todo Mato Grosso do Sul, com validade até às 10 horas de amanhã (18). Na madrugada de hoje, uma chuva torrencial alagou diversas cidades do Estado, principalmente Ponta Porã, onde moradores ficaram ilhados devido a força da água.

O alerta de nível laranja, ou seja de perigo para tempestade, indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar incidentes, a Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento devido aos riscos de descargas elétricas. Também é recomendável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão

Para quem for curtir o Carnaval precisa ficar atento com o tempo, já que uma frente fria marca o início das festividades nesta sexta-feira (17) em Mato Grosso do Sul. Além disso, o dia começou com chuvas intensas, que podem atingir acumulados superiores a 50 mm/24 horas.

Também há previsão de altos acumulados de chuva, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Para as regiões centro-sul, norte e oeste do Estado, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas, porém, localmente, pode ter chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essas instabilidades ocorrem devido ao avanço da frente fria, aliado ao intenso transporte de umidade. O deslocamento de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, também devem favorecer a formação de nuvens e chuvas.

Confira mais informações na reportagem de Júlia Barreto: