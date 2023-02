Clubes garantem diversão na folia 2023

Estoril, Rádio Clube e União dos Sargentos prometem agitar os foliões na Capital

Quem gosta da festa nos clubes já pode comemorar, pois terá carnaval, sim! Um dos tradicionais clubes de salão de Campo Grande, o famoso Estoril, fundado como a Associação Luso-Brasileira em 1929, realizará os famosos bailes de carnaval. Já no Rádio Clube, este ano terá programação exclusiva para as crianças, com um bloquinho cheio de personagens vivos interagindo no salão, e matinê iniciando às 15h, resgatando a nostalgia.

Outro clube que vai movimentar a festividade na Capital é o União dos Sargentos, que desta vez vai inovar com o “Carnabaile”, levando carnaval, flashback e baile em uma só festa. A festa será na beira da piscina, na sede campestre, localizada na Rua Mogi-Mirim, 35, Vila Anahy. Foliões serão animados com marchinhas, piseiro, forró, axé, vaneirão, sertanejo e muito mais.

O carnaval do Estoril é de salão e considerado um dos mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, realizado há mais de 20 anos. Até hoje, muitos campo-grandenses têm o sentimento de nostalgia quando se fala em Estoril, pois nos anos de 1980, o clube já realizava muitos bailes de carnaval. Assim como as matinês do Rádio Clube, que caíram na memória de muitos adultos que passaram a infância por lá. O carnaval no clube União dos Sargentos arrasta multidões e já é tradição, e este ano promete variados estilos musicais para atrair todos os públicos.

Estoril

O produtor cultural e organizador do carnaval no clube Estoril, Thiago Coutinho, está otimista com a folia deste ano. “Estamos muito otimistas em relação ao carnaval deste ano, pois será o primeiro ano totalmente sem pandemia após retorno. Podemos sentir pelo réveillon, onde o público compareceu e lotou o clube”, disse.

Diferente de 2022, ano em que os eventos estavam sendo liberados ainda com restrições e o público estava um pouco tímido, conforme o produtor cultural, o Estoril espera receber de 600 a mil pessoas nesta edição de 2023. O ambiente fechado e climatizado é o diferencial da folia no clube, que garante também a total segurança dos foliões do início ao fim, já que recebe pessoas de todas as idades. No Clube Estoril, a programação terá três dias de muita folia e diversão, inclusive para os pais que optam por levar os filhos, com o CarnaKids, que inclui matinê para as crianças, e ainda, concurso de fantasias. No domingo (19), a festa começa às 15h com a banda carnavalesca Fúria do Tigre animando a garotada e se encerra às 21h da noite.

Na segunda (20), ao som da banda A Fúria do Tigre, Bateria Escola de Samba, Banda de Marchinhas Aqueles Karas e o Grupo Sampri, é a vez dos adultos aproveitarem a partir das 20h, podendo curtir até as 4h da madrugada. Na terça-feira (21), último dia de carnaval, a matinê para o público infantil continua, e desta vez com animação da banda Akeles Caras. E não se esqueça do concurso de fantasias para os pequenos foliões, hein? Vale ressaltar que o clube terá praça de alimentação com foodtrucks durante os três dias de folia, e as bebidas serão vendidas no bar, dentro do salão.

Rádio Clube

O Rádio Clube espera receber 600 pessoas, e que as famílias possam se reunir e brincar o carnaval com segurança e muita alegria. “Todos estão saudosos desta festa e eu como produtora tomei como base minhas lembranças de infância e de muitos pais que viveram as matinês nos clubes de Campo Grande e agora trazem seus filhos para essa experiência”, conta a produtora de eventos Aline Cristiann Feitosa. A matinê do Rádio Clube será nos dias 19 e 21 de fevereiro, em frente da Praça do Rádio, começando às 15h, com os personagens “Mickey e a Minnie”, pipoca, algodão-doce e picolé. Inclusive a garotada será muito animada com brincadeiras, desfile de fantasias e DJs tocando as melhores músicas de carnaval.

União dos Sargentos

O último carnaval realizado pelo clube União dos Sargentos foi em 2018, e este ano, com um ambiente mais reservado, e capacidade para receber até 400 pessoas, promete agitar a galera, pois, dependendo da animação do público, a folia poderá se estender até mais tarde. “Expectativa é muito boa! O pessoal está ansioso para rever os amigos, pular, dançar, se divertir. Afinal o grande sentido do carnaval é comemorar a vida, a alegria de viver”, afirma o diretor social, Paulinho. O “Carnabaile” do clube União dos Sargentos contará com animação da Banda BM2, e será no sábado (18) a partir das 20h, terminando à 0h, mas, caso os foliões estejam muito animados, a festa pode se estender até mais tarde. Na terça-feira (21), a folia começa às 13h e encerra só às 17h.

Por Lívia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

Confira mais uma edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.