Após denúncias de irregularidade, Ciops afirma que os números de emergência 190 e 193 continuam funcionando normalmente em MS

Após denúncias de irregularidade, Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) afirma que os números de emergência 190 e 193 continuam funcionando normalmente em Mato Grosso do Sul. Segundo a nota, a acusação de que os telefones teriam parado devida a falta de pagamento foi classificada como “falsa” pelos órgãos.

Ciops afirma que houve apenas alguns relatos de problemas pontuais referente a uma operadora de telefonia especifica. Eles ainda informa que medidas cabíveis serão realizadas diante da divulgação da informação.

A repercussão teve inicio quando o deputado estadual João Henrique Catan publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que os números emergenciais estariam fora de funcionamento devido a atrasos em contas do governo estadual. “Se tivesse acontecendo um crime, um feminicídio aqui agora, você ligaria na tua casa para o 190. Testa aí”, disse no vídeo.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram