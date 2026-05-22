Homem é preso por tráfico de drogas avaliadas em R$ 11,8 mil em Fátima do Sul

Um homem, de 28 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso por tráfico de drogas avaliada em R$ 11.800,00, na tarde desta última quinta-feira (21). O caso aconteceu no bairro Vila Educacional II, em Fátima do Sul, cidade distante 239 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio do SIG (Setor de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul, com apoio da Força Tática da Polícia Militar.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, a ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Dourados, que apurava a comercialização de drogas pelo suspeito.

Inicialmente, o homem negou possuir entorpecentes, porém acabou entregando seis porções de cocaína já fracionadas para venda. Mesmo com a entrega, a equipe seguiu com as buscas e os policiais localizaram mais droga escondida em diferentes pontos da residência.

Ao final da operação, foram apreendidos aproximadamente 118,25 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão. Segundo estimativa policial, a droga apreendida poderia render R$ 11.800,00 após o fracionamento e comercialização em porções menores.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado para exame médico e, posteriormente, apresentado na 1ª Delegacia de Polícia de Fátima do Sul para a formalização dos procedimentos legais.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelos canais oficiais da instituição, contribuindo para o combate ao tráfico de drogas e para a promoção da segurança pública na região.

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