Receita abre consulta ao maior lote de restituição da história do Imposto de Renda nesta sexta-feira

A RF (Receita Federal) liberou às 10h desta sexta-feira (22) a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Considerado o maior lote já pago pelo órgão, tanto em número de contribuintes quanto em valores, o montante soma R$ 16 bilhões e beneficiará cerca de 8,7 milhões de pessoas em todo o país.

O pagamento está programado para o dia 29 de maio e, segundo a Receita, os depósitos serão realizados ao longo do dia, conforme o processamento de cada instituição bancária. A orientação é que os contribuintes aguardem até o fim do expediente bancário antes de verificar o crédito na conta.

O primeiro lote representa aproximadamente 40% de todas as restituições previstas para este ano. De acordo com a Receita Federal, o volume recorde foi impulsionado pela maior agilidade na análise das declarações e pelo aumento do uso da declaração pré-preenchida e da opção de recebimento via Pix.

O valor liberado neste ano é 45% superior ao registrado no primeiro lote de 2025, que até então ocupava o posto de maior restituição da história.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita pelo portal da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão, disponível para celulares e tablets.

Para verificar se a restituição foi liberada, o contribuinte deve:

– Acessar o portal da Receita Federal;

– Clicar em “Meu Imposto de Renda”;

– Selecionar a opção “Consultar minha restituição”;

– Informar os dados solicitados pelo sistema.

Além da liberação do pagamento, o sistema também permite consultar possíveis pendências na declaração e receber orientações para correção de informações, se necessário.

Dos R$ 16 bilhões liberados neste primeiro lote, cerca de R$ 8,6 bilhões serão destinados aos contribuintes que possuem prioridade legal no recebimento.

Entre os beneficiados estão:

– 256 mil idosos acima de 80 anos;

– 2,2 milhões de idosos entre 60 e 79 anos;

– 222 mil pessoas com deficiência física, mental ou doença grave;

– 1 milhão de contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Também serão contemplados quase 5 milhões de contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via Pix.

O que fazer se o pagamento não cair na conta

A Receita Federal reforça que a restituição é depositada apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte.

Caso haja erro nos dados bancários ou problema na conta indicada, será possível solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil por até um ano após a tentativa inicial de depósito.

Para realizar o procedimento, será necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o dinheiro não for resgatado dentro do prazo estipulado, o pedido deverá ser feito posteriormente pelo portal e-CAC da Receita Federal.

Após o primeiro pagamento, a Receita ainda realizará outros três lotes de restituição em 2026. Confira o calendário:

– 30 de junho;

– 31 de julho;

– 28 de agosto.

A expectativa do órgão é manter volumes elevados de pagamentos nas próximas etapas.

Em Mato Grosso do Sul, 142.405 contribuintes receberão a restituição neste primeiro lote, somando R$272,2 milhões.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais