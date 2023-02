Após chuvas intensas no fim de semana, segunda-feira segue com tempo instável

A primeira semana do pós-Carnaval começa com tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. No fim de semana, Campo Grande teve fortes chuvas em diversas regiões e nesta segunda-feira (27) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) segue com com alerta laranja, ou seja, de perigo para tempestades, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura não deve ficar abaixo dos 20°C no Estado, nem acima dos 36°C.

Segundo a coordenadora do centro, a meteorologista Valesca Fernandes, devem ocorrer chuvas entre fracas e moderadas no Mato Grosso do Sul, com eventuais chuvas mais intensas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, em especial nas regiões centro-sul e leste (conhecida como Bolsão) do Estado.

“Essas instabilidades ocorrem devido a combinação de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se o deslocamento de cavados e um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, o que favorece a formação de nuvens e chuvas”, explica.

Entre quarta (1º) e quinta-feira (2), as chuvas devem acumular valores acima de 50 milímetros dentro de um curto período de tempo, 24 horas. “É preciso ter cuidado com o solo encharcado, havendo risco de inundações e alagamentos”, frisa Fernandes.

A temperatura na região sul deve apresentar mínima de 20°C e máxima de 30°C. Já na região pantaneira, no Bolsão e no norte, a máxima pode chegar aos 36°C. Em Campo Grande, a variação térmica deve ir dos 21°C aos 31°C. Os ventos devem atuar de norte e leste, ficando entre 40 km/h e 60 km/h, e pontualmente acima dos 60 km/h.

