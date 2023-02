Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável aprova primeira ação

Adriane Lopes ( Patriota), prefeita da Capital esteve ontem (25), como presidente na abertura dos trabalhos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul que aconteceu em Sidrolândia e aprovou em primeira assembleia extraordinária a aquisição da usina móvel de pavimentação asfáltica e pá carregadeira, que vai acelerar e reduzir custos dos serviços de pavimentação das cidades participantes.

Além da Capital, o Consórcio Central MS reúne os municípios de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari.

A presidente do Consórcio Adriane Lopes, ressaltou a importância dessa primeira ação e aprovação para os municípios. “O Consórcio é um projeto de sucesso, que não visa lucro, modernizando a nossa gestão e processos. É uma maneira nova de fazer gestão com transparência, celeridade e compromisso. E nós entendemos que a maior demanda e necessidade dos nossos municípios é de obras de infraestrutura, pavimentação e drenagem”.

“Hoje é um marco para nossos municípios e estamos empenhados no mesmo processo, que é a entrega ágil para a população”, acrescentou a prefeita de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo.

A solenidade de assinatura do Estatuto do Consórcio Central – MS contou com os prefeitos de Campo Grande, Adriane Lopes; de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo; de Terenos, Henrique Wancura Budke; de Dois Irmãos do Buriti, Wladimir de Souza Volk e representante de Jaraguari, Lucas Tonet, além do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro e vereadores dos municípios participantes.

