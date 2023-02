Taxa para turistas divide opiniões entre agências e hotelaria de Bonito

O valor fixo de R$ 15 para a TCA (Taxa de Conservação Ambiental), que deve ser paga por turistas, tanto nacionais quanto estrangeiros, que visitarem a cidade de Bonito, pela Câmara Municipal, dividiu as opiniões entre as agências e a hotelaria do município.

O que, para alguns, é visto como justo, por Bonito ser uma referência mundial no ecoturismo, para outros trata-se de valor considerado exorbitante, tendo em vista que impostos já são pagos. Cabe destacar que o projeto de lei ainda precisa ser sancionada pelo poder executivo.

Procurada, a presidente da Abaetur (Associação Bonitense de Agências de Ecoturismo), Luciana Garcia Santos e Silva, disse que o assunto ainda será discutido com a diretoria, para definir qual deve ser o posicionamento a ser tomado quanto à decisão.

“Nós entendemos e somos comprometidos com as questões de conservação, principalmente em um destino que teve, recentemente, reconhecimento da ONU por ações relacionadas ao meio ambiente. Bonito é pioneira em vários aspectos e muitas vezes isso é incompreendido inicialmente”, disse a presidente.

À reportagem, a Pousada Boyrá informou que os custos deste título de referência são conhecidos por todos os empresários que precisam sustentar diversas licenças ambientais e cuidados especiais com a natureza.

“Embora sempre seja desagradável ter tantos custos em licenças, pagá-los nos torna mais conscientes da necessidade de cuidados ambientais, bem como corresponsáveis pela destinação dos recursos. Agora, se tratando especificamente da taxa ao turista, ainda não temos muito conhecimento da destinação dos recursos, mas acredito que, sendo bem aplicados, isso pode ser importante, inclusive no quesito de educação ambiental”, finalizou.

Já para uma agência de turismo da cidade, que prefere não se identificar, a decisão precisa ser discutida com todos os envolvidos, antes de passar a valer para os turistas. “É um valor alto, que pode impactar nas futuras reservas e, consequentemente, gerando impacto financeiro. Inclusive, a cobrança é inconstitucional, a nosso ver. Todos os passeios de Bonito já pagam imposto para funcionar, agora, mais esse valor será aplicado. Não achamos justo, sendo R$ 1 que fosse”, pontuou.

