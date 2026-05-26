Anvisa aprova primeira caneta sintética semelhante ao Ozempic para tratamento de diabetes

Pacientes com diabetes terão uma nova opção de tratamento no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do Ozivy, primeira caneta de semaglutida sintética semelhante ao Ozempic. A autorização foi publicada nesta terça-feira (26) no Diário Oficial da União.

Segundo a Anvisa, embora os dois medicamentos utilizem o mesmo princípio ativo, existe uma diferença importante entre eles: o Ozempic é um medicamento biológico, enquanto o Ozivy é produzido por síntese química.

A agência ressaltou que o novo produto não é considerado um genérico. “O Ozivy não é um medicamento genérico, já que não há genérico de produtos biológicos conforme a regulação brasileira. O produto é classificado como medicamento novo, sendo um análogo sintético de produto biológico”, informou.

O pedido de registro foi apresentado em 2023 pelo laboratório EMS. O medicamento passou por análises técnicas que comprovaram eficácia, segurança e qualidade.

A aprovação ocorre cerca de dois meses após o fim da patente do Ozempic no Brasil, encerrada em 20 de março. Atualmente, outros cinco medicamentos sintéticos com semaglutida e um biológico ainda seguem em análise pela agência reguladora.

Apesar do registro aprovado, o Ozivy ainda não poderá ser vendido imediatamente. Antes do início da comercialização, será necessário definir o preço máximo do medicamento pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

A data de lançamento no mercado dependerá da estratégia da empresa fabricante.

Caso haja interesse em ofertar o medicamento pelo Sistema Único de Saúde, o produto ainda precisará passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e receber aprovação do Ministério da Saúde.

Medicamento é indicado para adultos com diabetes

O Ozivy é indicado para adultos com diabetes que não conseguem controlar a doença apenas com alimentação adequada e prática de exercícios físicos.

O medicamento poderá ser utilizado isoladamente em pacientes com contraindicação ou intolerância à metformina, ou em combinação com outros remédios para controle da glicemia.

Assim como o Ozempic, o Ozivy será aplicado por meio de caneta injetável semanal. No entanto, a Anvisa informou que o novo medicamento deverá permanecer refrigerado entre 2°C e 8°C antes e também após o início do uso.

A agência reforçou ainda que, por se tratar de um medicamento da classe GLP-1, a semaglutida sintética só poderá ser adquirida mediante prescrição médica em duas vias.

O produto será disponibilizado em diferentes apresentações, todas com concentração de 1,34 mg/mL, incluindo canetas multidose descartáveis com kits de agulhas.

Brasil está entre os primeiros países a aprovar versão sintética

A Anvisa destacou que a análise de medicamentos sintéticos à base de semaglutida ainda representa um desafio técnico para agências reguladoras em todo o mundo, colocando o Brasil entre os primeiros países a aprovar esse tipo de produto.

Até então, os medicamentos disponíveis no país eram apenas biológicos, produzidos a partir de materiais de origem viva ou por processos biotecnológicos.

Segundo a agência, os análogos sintéticos oferecem maior padronização e estabilidade, mas continuam sendo considerados produtos complexos, exigindo rigoroso controle de qualidade, monitoramento de impurezas químicas e avaliação constante das reações do organismo.

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