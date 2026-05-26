Copa do Brasil define oitavas com clássico carioca e duelo entre Corinthians e Inter

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O sorteio colocou frente a frente rivais tradicionais do futebol brasileiro, com destaque para o clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, além do duelo entre Corinthians e Internacional.

Outro confronto de peso será entre Palmeiras e Fortaleza. Os jogos de ida e volta estão previstos para os dias 2 e 8 de agosto.

A edição deste ano também marca uma mudança histórica no torneio: pela primeira vez, a final será disputada em jogo único. A decisão está marcada para o dia 6 de dezembro, mas a sede ainda não foi definida.

Entre as surpresas da competição estão as eliminações precoces de clubes tradicionais como Flamengo, São Paulo e Botafogo, que ficaram pelo caminho antes das oitavas.

Confira os confrontos das oitavas

Fluminense x Vasco da Gama – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Corinthians x Internacional – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Grêmio x Mirassol – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Vitória x Athletico Paranaense – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Juventude x Atlético Mineiro – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Remo x Santos – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Cruzeiro x Chapecoense – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Fortaleza x Palmeiras – Transmissão: Amazon Prime Video, SporTV e Premiere

Além das transmissões tradicionais, conteúdos complementares e cobertura em tempo real também estarão disponíveis nas plataformas ge.globo, Globoplay e CazéTV.

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