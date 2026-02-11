Anvisa amplia uso da vacina contra HPV para prevenir cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a ampliação da indicação da vacina Gardasil 9, que agora também passa a ser utilizada na prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço associados ao HPV (papilomavírus humano).

A autorização vale para pessoas de 9 a 45 anos, incluindo crianças, adolescentes e adultos, homens e mulheres. A recomendação é que a imunização seja feita, preferencialmente, antes do início da vida sexual, já que o HPV é transmitido principalmente por meio de relações sexuais.

A Gardasil 9 já era aplicada na prevenção de câncer do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus, além de lesões pré-cancerosas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo vírus.

De acordo com a Anvisa, a nova indicação está fundamentada na capacidade da vacina de prevenir a infecção persistente pelos tipos oncogênicos do HPV, considerados os principais responsáveis pelo desenvolvimento desses tipos de câncer, e na comprovação de resposta imunológica robusta contra essas variantes virais.