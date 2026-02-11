Por falta de contrato do transporte, alunos de Jaraguari perdem início do ano letivo de 2026

Mais de 50 estudantes da zona rural ainda não conseguiram voltar às aulas sem ônibus escolar

Alunos da rede estadual de Mato Grosso do Sul retornaram às aulas nesta semana, exceto 50 estudantes que vivem em assentamentos rurais de Jaraguari e não conseguiram iniciar o ano letivo por falta de transporte escolar.

Para Elizabeth Nogueira, 16 anos, estudante do terceiro ano e em ano pré-vestibular, o início letivo era aguardado com expectativa e o desejo de aproveitar ao máximo cada conteúdo.

“Estava ansiosa, quero cursar medicina veterinária e a situação preocupa, porque a professora já inicia o conteúdo e as provas são simuladas, então qualquer conteúdo perdido nos deixa para trás. Minhas amigas que moram na cidade já foram e tiraram fotos, e eu não participei.”

Elizabeth relembra que, no ano passado, ela perdeu dias de aula pela mesma situação.

“Foi uma semana antes do simulado e a gente perdeu a maioria do conteúdo. Tive que fazer provas de recuperação e todo o conteúdo dos cadernos eu perdi”, contou.

Kemily Carla Ramires, 16 anos, do segundo ano, também manifestou ansiedade e frustração: “A gente fica ansioso e frustrado porque não sabe como vai ser agora que estamos entrando em uma nova fase. Não temos previsão, vamos perder conteúdo para a prova, então é muita coisa envolvida”.

Sensação de exclusão:

“A gente se sente excluído, parece que não ligam para nós. Prejudica cerca de 50 alunos e, por ter acontecido antes, poderiam ter se preocupado antes. Alguns alunos saem às 4h da manhã e dependem totalmente do transporte.”

A mãe das estudantes, Cristina Nogueira, 54 anos, contou que acompanhou as filhas para comprar materiais escolares no sábado (7), ainda na expectativa de que as aulas começassem na segunda-feira (9).

“Estou preocupada, porque no ano passado recebi mensagem dizendo que poderiam encaminhar a filha ao Conselho Tutelar por faltas. Desta vez já avisamos a escola, mas não tivemos retorno.”

Um avô de 80 anos, com três netos na Escola Municipal Leovegildo de Melo, se solidarizou com os estudantes e relembrou situação semelhante do ano passado: “Não foram tantos dias parados, mas já preocupou bastante. Após esse período, tivemos a reposição, mas, querendo ou não, não é igual. Além disso, durante o trajeto entre a escola e a casa, o ônibus deixa os alunos muito mais seguros.”

Durante a visita da reportagem na tarde de ontem (10), foi possível ver o ônibus que atende os alunos da rede municipal, inclusive os que vão para a escola agrícola municipal, que não oferece ensino médio. Entre as escolas estaduais afetadas estão a Escola Estadual Hércules e a Escola Dolor de Andrade.

Em nota ao jornal O Estado, a SED informou que o processo de contratação do transporte para o atendimento desses estudantes sofreu atraso e deve ser regularizado ainda nesta semana.

“A SED reforça que os dias serão repostos, visando minimizar os impactos para os alunos atendidos.”

