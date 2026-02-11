Mulher é assaltada ao empurrar motocicleta com pneu furado em Dourados

Uma mulher de 52 anos foi vítima de assalto na manhã de terça-feira (10), em Dourados, enquanto seguia para o trabalho. Segundo o registro policial, ela precisou sair a pé após perceber que o pneu de sua motocicleta estava furado e passou a empurrar o veículo.

O crime ocorreu na altura do Km 2 da BR-163, nas proximidades da rotatória do Potreirito. Durante o trajeto, a vítima foi surpreendida por dois homens que se aproximaram em outra motocicleta.

Conforme relato, o passageiro desceu do veículo, empurrou a mulher e tomou sua bolsa. Os criminosos fugiram em seguida levando uma corrente e um anel de ouro, R$ 200 em dinheiro, além de documentos pessoais.

O caso foi registrado na delegacia e será investigado. Até o momento, os suspeitos não foram identificados.