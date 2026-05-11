“Lula é campeão em perder pesquisas e ganhar no voto”, diz Wellington Dias sobre eleições de 2026

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem histórico de reverter cenários eleitorais desfavoráveis e disse acreditar na força política do governo para a disputa de 2026. Em entrevista ao SBT News, o ministro declarou que a eleição presidencial deste ano será difícil, mas menos complicada do que a de 2022.

“O presidente Lula é campeão em perder nas pesquisas e ganhar no voto. Não estou dizendo que está fácil, é dificílima a conjuntura, e mesmo assim o Brasil está com crescimento médio de 3% ao ano. Eu digo sempre: é o PIB dos mais pobres, na veia”, afirmou.

Wellington Dias atua como um dos coordenadores da pré-campanha do presidente na região Nordeste e classificou programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, como “revoluções sociais”. Segundo ele, a redução da pobreza e a geração de empregos devem ganhar peso no debate eleitoral nos próximos meses.

“A eleição está apertada. Não tem eleição fácil. Mas difícil mesmo foi a de 2022, e vencemos. Somente a dupla Lula e Alckmin poderia salvar o Brasil. Agora, quando o nosso time entrar em campo, vai entrar pra valer”, declarou o ministro.

Durante entrevista ao programa Sala de Imprensa, Wellington Dias rebateu críticas relacionadas aos programas de transferência de renda e afirmou que existe preconceito contra beneficiários de políticas sociais.

“Não estamos tratando aqui de distribuição de dinheiro, como muitos dizem, que ‘esse povo não quer trabalhar’. Aqui tem um preconceito. O povo quer trabalhar, mas quer emprego decente”, disse.

De acordo com o ministro, mais de 5 milhões dos 11 milhões de pequenos negócios existentes no país pertencem a pessoas cadastradas no Bolsa Família. Ele também afirmou que aproximadamente 1,3 milhão dos novos empregos gerados no Brasil são ligados a empresas de pessoas que já foram beneficiárias do programa.

Ao comentar o cenário econômico internacional, Wellington Dias destacou que o Brasil mantém crescimento econômico mesmo diante de conflitos internacionais. “No meio de guerras em 39 regiões do mundo, o Brasil segue com crescimento econômico. O presidente Lula tem feito isso cabeça erguida sem fanfarronice”, afirmou.

O ministro ainda reconheceu que o governo pode ter criado expectativas elevadas ao comparar o atual mandato com os períodos anteriores de Lula na Presidência, mas defendeu que houve avanços sociais importantes.

“Acho que a gente pode ter cometido um erro. O Brasil voltou. O presidente Lula voltou. Mas a gente criou expectativa de 2010, 2009. De lá pra cá, houve reconstrução sim: tirar o Brasil do mapa da fome, alcançar o mais baixo patamar de miséria, pobreza, o mais baixo nível de desemprego”, completou.

Com informações do SBT News

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